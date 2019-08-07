شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شيرين رضا مع أحمد مراد من كواليس "الفيل الأزرق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة شيرين رضا عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام" صورة مع الكاتب أحمد مراد من كواليس فيلم الفيل الأزرق 2 ، المعروض حاليا بدور العرض السينمائى ضمن أفلام عيد الأضحى المبارك .



شيرين رضا

وبدت رضا فى الصورة بـ"لوك" مخيف بملابس ومكياج شخصيتها ضمن أحداث الفيلم .

وحصد فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات وصلت إلى 45 مليون جنيه فى شباك التذاكر خلال 13 يوم عرض، حيث طُرح الفيلم فى دور العرض السينمائية فى مصر وعدد من دول الخليج يوم 25 يوليو الماضى، ومن المتوقع أن تزداد إيرادات الفيلم خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه سينافس فى موسم عيد الأضحى هذا العام.

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أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه عام 2014، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة "غرب حريم"، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

"الفيل الأزرق2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".