شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد تدرس عرض المشاركة فى فيلم كوميدى تعود به إلى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت الفنانة السورية جومانا مراد عرضاً للمشاركة فى فيلم كوميدى مصرى جديد يتم التحضير له حالياً ومقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث أبدت جومانا موافقة مبدئية على العمل على أن تعلن عن تفاصيله بعد عيد الأضحى المقبل بمجرد التعاقد بشكل رسمى.



جومانا مراد

وتغيب جومانا مراد عن السينما منذ 6 سنوات كاملة حيث قدمت آخر أفلامها "الحفلة" عام 2013 مع أحمد عز ومحمد رجب وروبى ومحمد ممدوح ومها أبو عوف وتامر هجرس واخراج أحمد علاء الديب، كما كان آخر أعمالها فى الدراما خلال نفس العام عندما شاركت فى مسلسل "فرعون" مع خالد صالح وأحمد صفوت ودينا وطارق عبد العزيز ورحاب الجمل اخراج محمد على.

وتزوجت جومانا نهاية عام 2013 من المحامى الأردنى دكتور ربيع بسيسو ومن وقتها وهيا متغيبة عن الحياة الفنية حيث انشغلت بحياتها الجديدة بعد الزواج حتى أنجبت مولودها الأول فى فبراير هذا العام حيث انتظرته كثيراً بعد سنوات من الزواج، الا أنها فى الفترة الحالية تتطلع للعودة الى نشاطها الفنى مرة أخرى وتبحث فى العروض المقدمة لها.

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جومانا مراد