شكرا لقرائتكم خبر عن المغربية سكينة فحصى تغنى فى مهرجان فيزا فور ميوزيك بالرباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة المغربية سكينة فحصى للإطلالة من جديد على جمهورها المغاربة عبر مشاركتها رسميًا فى فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان فيزا فور ميوزيك الموسيقى الدولى، الذي تحتضنه العاصمة المغربية الرباط ابتداءً من 20 نوفمبر المقبل.

وتضع سكينة لمستها الغنائية فى مستهل النسخة السادسة من المهرجان المصنف كسوق ومنتدى موسيقى عالمي يجمع مختلف رواد مجال الموسيقى العالمية في مكان واحد، سواء من فنانين وموسيقيين ومديري مهرجانات لتبادل الخبرات والتسويق الفنى، ويحتضن هذا العام أكثر من عشرين حفلة موسيقية من مختلف دول أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، ويشهد مشاركة مصرية وحيدة لفرقة الميناء السكندرية، وتستمر فعالياته على مدار أربعة أيام متتالية.

سكينة لمع نجمها مؤخرًا على المستوى العربي إبان مشاركتها المتميزة فى برنامج اكشتاف المواهب "اراب جوت تالنت"، وعرفت بتقديمها مزيج موسيقي يجمع بين الموروث المغربي وبين روح الموسيقى العصرية للجاز والبلوز، وتعد من أسرع الأصوات الغنائية الصاعدة في بلاد المغرب حاليًا، حيث يلقبها الجمهور هناك بصوت "الأمازيغ"، نظرًا لاتكال مشروعها الموسيقى على إحياء الموروث الموسيقى الأمازيغى على طريقتها الخاصة.