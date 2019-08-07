شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة ونادية الجندى وأحمد داوود يصلون العرض الخاص لـ"ولاد وزق ٢" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل الى العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق - عودة أسود الأرض" المقام فى أحد المولات الكبرى بأكتوبر، النجمة أصالة التى تشارك كضيفة شرف فى الفيلم، كما تغنى الأغنية الدعائية مع مصطفى حجاج، والمخرج طارق العريان والمنتج موسى عيسى.

كما حضر أيضا الفنان أحمد داوود بصحبة زوجته الفنانة علا رشدى وأبنائه، والمنتج أحمد بدوى المشرف العام على الانتاج فى شركة "سينرجى فيلمز"، والنجمة نادية الجندى، والمطربة نعوم عصام التى تشارك فى أغنية من دعاية الفيلم

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"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.