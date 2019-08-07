شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشف عملية تجميل أجرتها داكوتا جونسون.. أقوياء الملاحظة فقط من سيعرفونها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خضعت النجمة داكوتا جونسون إلي عملية تجميل صغيرة، حيث قامت بسد الفراغات في أسنانها، وهي عملية بسيطة لن يلاحظ الفرق بين مظهرها قبل وبعد إلا أقوياء الملاحظة.

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أخر أعمال داكوتا جونسون هو فيلم " The Peanut Butter Falcon " ويشارك داكوتا جونسون بطولته عدد من نجوم هوليوود من أبرزهم شيا لابوف و بروس ديرن، وهو من تأليف و إخراج تايلر نيلسون ومايك شوارتز، وتدورالأحداث حول شاب لديه "متلازمة داون" يهرب من دارالتمريض حيث يعيش للبحث عن حلمه .

يذكر أن داكوتا شاركت مؤخرا في لجنة تحكيم مهرجان مراكش في دورته الماضية حيث ترأس لجنة التحكيم المخرج الأمريكى جراى جيمس، والأعضاء هم المخرجة والمصورة المغربية تال حديد، والمخرجة البريطانية إليانا دوكروز والممثل الألمانى دانييل بروهل والمخرجة اللبنانية حاجى توما جوانا، والمخرج الفرنسى لوران كانتى، والممثلة الهندية إليانا دوكروز، والمخرج وكاتب السيناريو المكسيكى ميشيل فرانكو.