صور| فنانة تكشف عن تلفيات بمنزلها من حادث معهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
كشفت الفنانة والإعلامية اليمنية أروى عن تعرضها منزلها لخسائر جراء حادث معهد الأورام الإرهابي.
ونشرت أروى صورا من داخل منزلها، التي كشفت تعرض شرفة منزلها للتأثر جراء الحادث، وتهشم الزجاج.
وكتبت أروى: "لقطات من داخل منزلي و الحمد لله ما في خسائر.. مجرد كسر في الزجاج و ما في مصابين أبدا الحمد لله.. الله يرحم اللي ماتوا في هذا الانفجار ويشفي كل المصابين".
وكان حادث إرهابي قد وقع أمام معهد الأورام، مساء اليوم الأحد الماضي، بعد انقجار سيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه ومحملة بالمتفجرات، ما أدى إلى سقوط 20 شخصا، وإصابة قرابة 50 آخرين.
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