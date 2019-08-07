صورة| أصالة تحضر العرض الخاص لـ" ولاد رزق2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة منى ممدوح صورة تجمعها بالفنانة أصالة نصري، من العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق2"، الذي يقام حاليًا بإحدى السينمات، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت منى على الصورة قائلة: " الحب كله، الأن من العرض الخاص فيلم "ولاد رزق2". يذكر أن أصالة قامت اليوم بتسجيل أغنية للفيلم بمشاركة المطرب مصطفى حجاج. فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، عمرو يوسف، كريم قاسم، ومن إخراج طارق العريان.

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