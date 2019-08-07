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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الصفحة الرسمية للنسخة العربية من المجلة العالمية "فوج"، على حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، مقطعًا من لقاء المجلة بالنجمة العالمية جينيفر لوبيز، وذلك قبل حفلها الأول بمصر والمقرر يوم الجمعة المُقبل الموافق 9 أغسطس.
وظهرت لوبيز وهي تتحدث العربية لأول مرة، حيث تحدثت قائلة: "مستنياكم كلكم في حفلى".
وأكدت جينيفر في لقائها إن نجلها متحمس للغاية لزيارة مصر، ولكنها وعدته بالقدوم معها في حالة عدم وجود دراسة خلال تلك الفترة.
ومن المقرر أن يقام حفل النجمة العالمية الكبيرة في أحد فنادق مدينة العلمين الجديدة.
ويأتي حفل مصر ضمن جولة فنية كبيرة تقوم بها جينيفر بين دول العالم المختلفة، كان اَخرها في روسيا منذ يومين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| قبل وصولها مصر.. شاهد كيف تتحدث جينيفر لوبيز العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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