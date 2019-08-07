منة فضالي تنشر صورًا جديدة.. وتُعلق: "أجمل الأشياء يشعر بها القلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منة فضالي صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت منة في الصور بفستان ملون قصير، وعلقت: " لماذا نغمض أعيننا عندما نصلي أو نبكي أو نتقبل أو نحلم، لأن أجمل الأشياء في الحياة لاترى بل يشعر بها القلب".

يُذكر أن اَخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "أفراح إبليس 2"، كما شاركت أيضا في الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" ومسلسل "قيد عائلي".