"منحت أحمد زكي البطولة.. واقنعت عمرو دياب بالغناء للبلهارسيا ".. معلومات عن علوية زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

رحلت عن عالمنا، اليوم الأربعاء، المخرجة الكبيرة علوية زكي، في هدوء تام، ومن المقرر أن يقام العزاء يوم الجمعة المقبل في مسجد عمر مكرم.

ونبرز لكم في التقرير التالي معلومات عن المخرجة الراحلة..

- من مواليد 2 مايو عام 1926.

- درست في كلية الآداب ثم سافرت إلى خارج مصر، وحين عادت عملت في التليفزيون.

- تعد واحدة من الرواد في الدراما التليفزيونية في مصر.

- عملت بعدها مساعدة إخراج في عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية، من بينها مساعدة للمخرج الكبير إبراهيم الصحن في مسلسل "الرجل ذو الخمسة وجوه"، بطولة صلاح ذو الفقار وزيزي البدراوي ومحمد الدفراوي وإحسان القلعاوي.

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- عملت مخرجة في بعض الأفلام والمسلسلات من بينها "العودة إلى المنفى، ليالي الحصاد، اللسان المر، رجل اسمه عباس، لحظة اختيار، إصلاحية جبل الليمون، النديم، نهاية العالم ليست غدا، القانون لا يعرف عائشة، حل يرضي جيمع الأطراف".

- قدمت آخر أعمالها في عام 1996 من خلال مسلسل رسالة خطرة، بطولة بوسي وعلي الحجار وجميل راتب وخيرية أحمد وسوسن بدر.

- تميزت أعمال علوية زكي بمناقشة قضايا المجتمع.

- شارك الفنان الكبير عمرو دياب في سهرتها التليفزيونية "مش معقول: الثانوية العامة"، وقدم أغنيتي "البلهارسيا والأميبا".

- هي أول من قدمت أحمد زكي "بطلا" في مسلسل اللسان المر عام 1976، بطولة مديحة حمدي، بعد أن قدم عدة أدوار صغيرة في مسرحيتي مدرسة المشاغبين وهاللو شلبي، وأفلام أبناء الصمت وبدور وولدي، ثم تعاونت معه مرة أخرى في مسلسل إصلاحية جبل الليمون، بطولة سناء جميل.