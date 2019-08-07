أمير طعيمة عن تغيير الأبراج: "طول عمري بقول إنها تهجيص ودجل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

علق المؤلف والشاعر أمير طعيمة على تغيير ترتيب الأبراج الفلكية، والذي أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر".

وكتب طعيمة في تغريدة له قائلًا: "تقسيمة الأبراج الجديدة بتؤكد اللي طول عمري بقوله إن الأبراج تهجيص وصورة من صور الدجل الشيك".

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وتابع: "تخيل إن الصفات اللي بقالك عمر بتدافع عنها طلعت بتاعت برج تاني وناس تانيين ونتذكر الجملة الشهيرة لما حد كان بيوصف برجك: يا خبر أبيض ده بيوصفني بالظبط".

يذكر أن خريطة الأبراج الفلكية قد شهدت تغييرًا خلال الأيام الماضية، بعد إضافة البرج الـ13، وهو برج "حامل الثعبان"، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.