عمرو يوسف يوجه رسالة لجمهوره في أول ليلة عرض لـ"ولاد رزق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان عمرو يوسف رسالة لجمهوره في أول ليلة عرض لفيلم "ولاد رزق2"، الذي ينطلق في دور العرض مساء اليوم الأربعاء في عدد من دور العرض.

ونشر يوسف صورة لأحد بوسترات الفيلم، وعلق عليه قائلًا: " انهاردة العرض الخاص لـ " ولاد رزق 2"، وأول يوم عرض، أتمنى المجهود الكبير اللي كلنا عملناه يطلع بشكل مشرف ويرضيكم، دعواتكم".

فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، عمرو يوسف، كريم قاسم، ومن إخراج طارق العريان.