زوجة مصطفى فهمي تبعث له رسالة رومانسية في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى رسالة رومانسية لزوجها الفنان مصطفى، احتفالا بعيد ميلاده الـ77، الموافق اليوم 7 أغسطس.
وعلقت فاتن على الصورة قائلة: "أسعد عيد ميلاد، زوجي الرائع الوسيم، أحبك كثيرا، فقط أريد أن أراك مبتسما، أنا أحب ابتسامتك، حافظ على روحك الشابة، أنا دائما معك وقريبة منك على طول الطريق يا حبيبي".
يذكر أن مصطفى فهمي تزوج من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عام 2015، عقب انفصاله عن الفنانة رانيا فريد شوقي.
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