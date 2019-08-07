محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى رسالة رومانسية لزوجها الفنان مصطفى، احتفالا بعيد ميلاده الـ77، الموافق اليوم 7 أغسطس.

وعلقت فاتن على الصورة قائلة: "أسعد عيد ميلاد، زوجي الرائع الوسيم، أحبك كثيرا، فقط أريد أن أراك مبتسما، أنا أحب ابتسامتك، حافظ على روحك الشابة، أنا دائما معك وقريبة منك على طول الطريق يا حبيبي".

يذكر أن مصطفى فهمي تزوج من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عام 2015، عقب انفصاله عن الفنانة رانيا فريد شوقي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زوجة مصطفى فهمي تبعث له رسالة رومانسية في عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.