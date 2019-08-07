تفاصيل عزاء المخرجة الكبيرة علوية زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يقام عزاء المخرجة الكبيرة علوية زكي، يوم الجمعة، في مسجد عمر مكرم.

وتوفيت المخرجة الكبيرة علوية زكي، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 93 عاما.

وعلوية زكي واحدة من الرواد في الإخراج التليفزيوني، وله أكثر من 30 عملا، كان آخرها عام 1996.

ومن بين أعمالها مسلسلات قلب الأسد، وميراث الغضب، وإصلاحية جبل الليمون، كما قدمت عدة أفلام منها "حل يرضى جميع الأطراف، ورجل اسمع عباس، والقانون لا يعرف عائشة، كما قدمت سهرات تليفزيونية من بينها "مش معقول" الثانوية العامة" وشارك فيها النجم الكبير عمرو دياب.