دعوة الأمير تشارلز للعب دور في فيلم "جيمس بوند" الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أغسطس 2019 10:35 مساءً - تلقى ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، دعوة للعب دور صغير، في فيلم عن العميل البريطاني الشهير جيمس بوند.



ونقل موقع صحيفة "ذا صن"، عن مصدر خاص لم يسمّه، أنّ الأمير تشارلز، "زار موقع تصوير الفيلم المذكور، في يونيو الماضي، حيث تلقى العرض. مشيرًا إلى أنّ ولي العهد يدرس الموضوع، ومن المرجح أن يبقى قراره قيد السرية. ولكن في حال رفضه، على الأغلب ستتجه أنظار المنتجين إلى نجليه، الأميرين وليام وهاري".



وأشار الموقع، إلى أنّ الأمير تشارلز، يصلح بشكل مثالي لتأدية دور ثانوي في الفيلم، وقال، إنّ ذلك سيثير اغتباط المعجبين بشخصية "جيمس بوند".



وكانت صحيفة "ديلي ميل"، قد أفادت نقلًا عن مصدر لها، بأنّ الممثلة البريطانية لاشانا لينش، ستلعب دور "العميل 007" في الفيلم الخامس والعشرين من سلسلة الأفلام جيمس بوند.



ولا يزال اسم الفيلم الـ25 محاطًا بطابع السرية، حتى الآن.

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