شاهد.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

خطفت الفنانة منة فضالي الأنظار، حيث نشرت صور إطلالتها الصيفية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

يذكر أن الفنانة منة فضالي شاركت سابقاً في بطولة مسلسل "قيد عائلي"، وهو من تأليف محمد رجاء، و ميشيل

نبيل، و إخراج تامر حمزة، و بطولة كل من ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبد الله، دينا فؤاد، نضال الشافعي، صبري فواز.

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