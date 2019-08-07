روايدا كمال: سعيدة بالنجاح الكبير الذي حققه عرض "سحر الأحلام"

قالت الفنانة الشابة روايدا كمال، إنها سعيدة بمشاركتها في العرض المسرحي "سحر الأحلام" ، وأضافت أنها سعيدة أيضًا بالنجاح الكبير الذي حققه خلال الفترة الماضية.
وأكدت "كمال" في تصريحات خاصة لـ"بـوابـة الـوفـد" أنها تجسد خلال أحداث العمل مجموعة من الشخصيات المنفصلة عن بعضها البعض، لافته إلى أن هناك مشاهد رومانسية واخرى اغتصاب وكان الاستعداد النفسي له أكبر.
وعن أصعب المشاهد بالنسبة لها قالت :" في الحقيقة مشهد الإغتصاب من أصعب المشاهد كما أنني أحرص دائمًا على التركيز في أصغر تفاصيل الشخصية التي أقدمها حتى يراها المشاهد بشكل يليق به على خشبة المسرح".
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