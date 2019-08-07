من جديد.. تامر حسني يحيى حفلًا غنائيًا في مارينا

أعلن النجم تامر حسني عن حفله المقبل، و المقرر إحياءه يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس الجاري، في منتجع مارينا بالساحل الشمالي، و من المقرر طرح التذاكر في الغد.
وقد نشر النجم تامر حسني بوستر الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
ومن ناحيى آخرى يستعد النجم تامر حسني لعرض فيلمه"الفلوس"، وهو من تأليف محمد عبدالمعطى، و إخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، جوهرة، أحمد السقا، مى عز الدين، علي ربيع، ويزو، و الممثل البناني كميل سلامة، والذي يحل مكان الفنان الراحل عزت أبو عوف.
و تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول شخص نصاب و محتال ويوقع بعدد من الضحايا، الذين ظهروا في الفيلم كضيوف شرف، ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الأضحى المقبل.
وبدأ النجم تامر حسني عقد جلسات عمل مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين للاستقرار والاتفاق على شكل وخطة عمل ألبومه الجديد، ومن المقرر طرحه خلال صيف العام المقبل 2020.
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