لأول مرة فى تاريخ الغناء المصرى تستعد مغنية الأوبرا المصرية الشابة، فاطمة سعيد، للغناء فى قاعة «ألبرت هول الملكية» العريقة فى العاصمة البريطانية لندن خلال ساعات.
وتأتى مشاركة السوبرانو المصرية، فى إطار حفلات «البروم» الموسم 26، التى ستغنى فيها القداس الجنائزى لفولفغانغ أماديوس موتسارت (كوشيل 626 فى سلم رى الصغير)، بمصاحبة أوركسترا هيئة الإذاعة البريطانية وكورال مقاطعة ويلز، بقيادة ناتالى شتوتسمان.
وبهذا الحفل تكون فاطمة سعيد المصرية الأولى التى تغنى فى القاعة، التىتعد واحدة من أهم القاعات الموسيقية فى أوروبا.
وقالت سعيد على صفحتها على فيسبوك: «لا أستطيع التعبير عن مدى سعادتى لأننى سأقدم عرضاً لأول مرة فى (RoyalAlbertHall) فى لندن، فى حفلة (بروم) بيعت تذاكرها بالكامل».
وبدأت سعيد مشوارها مع الموسيقى الأوبرالية عندما كانت فى الـ14 من عمرها، وهو السن الذى تلقت فيه أول دروسها الموسيقية، لتنتقل بعدها من مدينتها القاهرة،إلى العاصمة الألمانية برلين حيث التحقت بمدرسة «هانس آيسلر».
وحصلت بعد ذلك على منحة فى أكاديمية مسرح لاسكالا بميلانو، لتكون أول مغنية مصرية تدرس فى هذه الأكاديمية، ثم تم اختيارها كأحد فنانى الجيل الجديد لـ«بى بى سى راديو 3»، فى المملكة المتحدة.
يذكر أن بناء «رويال ألبرت هول» تم بين عامى 1867 و1871، وقد حازت اسم «ألبرت»، من قبل الملكة فكتوريا، كذكرى لزوجها الراحل الأمير ألبرت، وتتسع القاعة لنحو 5 آلاف شخص.
وسبق أن غنى عدد من النجوم العرب فى قاعة «ألبرت الملكية»، منهم الراحل عبدالحليم حافظ، والراحلة صباح، وكاظم الساهر ونجوى كرم.
كانت هذه تفاصيل خبر فاطمة سعيد أول مصرية تغنى فى قاعة «ألبرت» البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.