بالصور.. "لما تقول ياعوم" يجمع بين أصالة و مصطفى حجاج

انتهى منذ قليل كل من الفنانة أصالة و الفنان مصطفى حجاج من تسجيل أغنيتهما الجديدة بعنوان "لما تقول ياعوم"، وهي من كلمات مصطفى حسن، و ألحان بلال سرور.

وهي تعد الأغنية الدعائية لفيلم "ولاد رزق 2"، وهو من تأليف صلاح الجهيني، و إخراج طارق العريان، و بطولة

كل من أحمد عز، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، أحمد داود، نسرين أمين، غادة عادل، باسم سمرة، سيد رجب، خالد الصاوي، ندى موسى.

يذكر أن الفنان مصطفى حجاج طرح مؤخراً ثاني أغاني ألبومه المقبل

بعنوان "جرح بعد جرح"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، و توزيع أسامة عبد الهادي.

جدير بالذكر أن الفنانة أصالة طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "نكتة بايخة"، وهي من كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد، وتعد الأغنية ضمن ألبوم بعنوان "في قربك"، و من المقرر أن يتم طرحه غداً، ويضم الألبوم 10 أغاني أبرزها "بنت أكابر"، و "مبقاش سر".

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