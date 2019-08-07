«الفيل الأزرق 2» يضرب الرقم القياسى فى الإيرادات بعد 13 يوماً

نجح فيلم «الفيل الأزرق 2»، فى تخطى حاجز الـ50 مليون جنيه كإيرادات، وذلك بعد 13 يوماً فقط من طرح العمل بدور العرض، ويدخل الفيلم سباق عيد الأضحى.

ما حصده الفيلم خلال 10 أيام تخطى إجمالى ما حققه الجزء الأول من الفيلم عندما تم عرضه عام 2014 إذ وصلت إيراداته وقتها إلى 31 مليون جنيه

وكان رقماً كبيراً للغاية وقتها، إلا أن الجزء الثانى احتاج 10 أيام فقط لتخطى هذا الرقم، مع العلم أن الموسم ما زال فى بدايته خاصة أن «الفيل الأزرق» تم طرحه قبل حلول عيد الأضحى بأكثر من أسبوعين.

وتدور أحداث «الفيل الأزرق 2» بعد 5

سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب «الفيل الأزرق» فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

«الفيل الأزرق 2» بطولة كريم عبدالعزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وهند صبرى، وإياد نصار، وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة «سينرجى فيلمز»، إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد.