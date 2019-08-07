جنيفر لوبيز تحيى حفلاً غنائياً فى العلمين

تقوم غداً جينيفر لوبيز بإحياء حفلها الأول فى مصر، ضمن البرنامج الذى بدأته منذ شهرين فى كاليفورينا، مروراً بكندا قبل أن تمر بعدة محطات أخرى ستنتهى فى مصر.

وتحيى «لوبيز» حفلها بـ«Seacode Beach Club» بقرية العلمين الجديدة فى الساحل الشمالى.

وعلمت «الوفد» أن أسعار التذاكر قد تفاوتت، لتبدأ الفئة الأولى بسعر 2000 جنيه وقوفاً، أما فئة الـVIP فحددت بسعر 4000 جنيه، وفئة التذكرة الذهبية بـ4500 جنيه.

وتتزامن جولة جنيفر هذا العام

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بعيد ميلادها الـ50، لذا اختارت عنوانا لجولتها التى تأتى بعد غياب 6 سنوات، اسم (It,s My Party) أو (إنها حفلتى).

وإلى جانب جولتها الغنائية الحالية التى تضم 29 حفلا تنتهى بحفل سانت باترسبرج فى روسيا السبت المقبل، تنتظر لوبيز عرض فيلمها «Hustlers» من تأليف وإخراج لورين سكافاريا. الفيلم ينتمى إلى نوعية الأعمال الكوميدية، استلهمت فكرته من

مقال نشر فى مجلة نيويورك عام 2015 بعنوان «The Hustlers at Scores» بقلم جيسيكا بريسلر، وتدور قصته حول دوروثى وهى أم عزباء تضطر إلى ممارسة مهنة «راقصة تعرى» لتتمكن من دعم أسرتها. وتقرر بعد فترة أن تقوم بسرقة الرجال الأثرياء الذين يستغلونها هى وأمثالها من السيدات، وتستعين بمساعدة زميلاتها فى المهنة.

وشارك جنيفر لوبيز وكاردى بى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالميين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكى بالمر وليزو وغيرهم.

يذكر أن الحفل قد شهد دعوات مقاطعة بسبب حفلها الذى أقيم فى إسرائيل منذ أيام.