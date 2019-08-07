حنان أبوالضياء تكتب: أفلام الجونة 2019 ببصمة مخرجين أصحاب مدارس مختلفة!

مدارس سينمائية مختلفة ومجموعة من المخرجين أصحاب البصمات المتباينة فى السينما العالمية سيتم عرض أسلوبهم فى برنامج الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى الذى سيقام فى الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019، فمن خلال سلسلة من الأفلام نالت العديد من الجوائز العالمية سنرى أسلوب «كورى بونج جون هو» مخرج الأفلام، وكاتب السيناريو، والسياسى الكورى الجنوبى، عضو الحزب التقدمى الجديد. الذى حاز فى عام 2019 على جائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته 72، عن فيلمه «طفيلى» وحصل أيضاً على جائزة مهرجان سيدنى السينمائى التى تبلغ قيمتها 60 ألف دولار أسترالى (41 ألف دولار أمريكى) أو الفيلم المثير الساخر الذى يتناول عدم المساواة فى توزيع الدخل من خلال قصتى عائلتين،

ويعد أول فيلم كورى جنوبى يحصل على الجائزة المرموقة. واشتهر المخرج الكورى الجنوبى بفيلميه السابقين «سنوبرجر» و«أوكجا» الذى عرض فى مهرجان كان عام 2017. متناولاً حكاية بين فتاة صغيرة وخنزير، وكأن المخرج الكورى بونج جون يسخر بشكل مفزع من جشع الشركات المنتجة للحوم التى تتعامل مع الحيوانات بمنتهى القسوة. «أوكجا» هو خنزير «أنثى» خارق أكثر من رائع، كبير مثل الفيل متوسط الحجم، لطيف وشجاع. يكرس أوكجا حياته لفتاة كورية تدعى ميجا «سيو هيون أهن»، قد نشأ معها فى مزرعة جبلية نائية تنتمى إلى جد ميجا، فميجا وأوكجا رفيقان لا ينفصلان أبدا. والمعروف أن لقب بونج جون-هو، الذى يترجم إلى «التفاصيل»، يسلط الضوء على أسلوبه الدقيق فى صياغة الأفلام. وجودة هذه الأفلام، التى لا تُنسى بصرياً، تعتبر مدهشة ومثيرة للإعجاب كمحتوى ملىء بالشجن وغالباً ما يثير الغضب. ومعروف عنه أنه عاشق لتقديم جميع أنواع الأفلام ما يؤدى به إلى تجارب سينمائية لا يمكن التنبؤ بها، وبشكل غير متوقع حظى بمشاعر مختلفة فى جميع أنحاء العالم. ويعتبر بونج جون أول مخرج كورى يفوز بالجائزة الكبرى فى مهرجان كان السينمائى. فى عام 2017، صنفت Metacritic بونج رقم 13 فى قائمتها لأفضل 25 مخرجاً للقرن الحادى والعشرين. تعرض أفلامه موضوعاً مثيراً للجدل، ومعتمداً على الكوميديا السوداء والتحولات المفاجئة. وهناك فيلم «ألم ومجد» لبيدرو ألمودوفار، وفاز بطله أنطونيو بانديراس، بجائزة أفضل ممثل فى مهرجان كان السينمائى، بيدرو المودوبار كابايارو مخرج ومؤلف وكاتب سيناريوهات إسبانى. فى سبعينيات القرن الماضى قام بيدرو المودوبار بكتابة سيناريوهات وشارك فى قصص ومقالات جعل له فيها شخصية خاصة سمّاها باتى