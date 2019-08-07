ميرنا وليد - بيروت - افتُتح العرض الأول من فيلم "بلا هيبة" في سينما شويفات وسط تظاهرة كبيرة من المحبين الذين حضروا من أجل اللقاء بالممثل عباس جعفر والممثلة ستيفاني عطالله والتقاط الصور معهما، كما اشتروا تذاكر الفيلم ولم يتسن لهم الوقت لمشاهدة الفيلم بسبب الزحمة الكبيرة حول عباس ورغبة الحضور في التقاط الصور معه.
وحضر العرض الأول حوالي ال 1076 شخص من المحبين والمعجبين في منطقة شويفات.
الجدير بالذكر أن فيلم "بلا هيبة" لا علاقة له بمسلسل "الهيبة" ويعالج موضوع التنمّر من بطولة عباس جعفر، ستيفاني عطاالله، كميل سلامة، ميراي بانوسيان، دارينا الجندي، وهو من كتابة وإخراج رافي وهبي.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- تظاهرة في سينما شويفات بسبب عباس جعفر و ستيفاني عطالله قبل عرض "بلا هيبة"خاص بالفيديو-... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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