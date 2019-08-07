خاص بالفيديو- وديع الشيخ يهاجم ماهر جاه مجدداً وهذه حقيقة ما تم تداوله بينهما

ميرنا وليد - بيروت - بعد ربط إسم الفنان ​ماهر جاه​ بالفيديو المنتشر للفنان ​وديع الشيخ​، وهو يغني في إحدى السهرات قائلاً (الصبات لبأجري قد معاشك على 9 تشهر)، وأن الشيخ يرد على جاه، تواصل موقع "الفن" مع السيد إميل صاحب شركة Taiga، الذي أكد أن جاه لا علاقة له بالموضوع، ولم يكن يقصد الشيخ لا من قريب ولا من بعيد.

وأضاف إميل أن جاه عندما كان يقول (انا ما بلبس الا اصلي وغيري بيلبس تقليد)، كان يقصد أحد أصدقاءه القادم من أميركا وكان حاضرا في السهرة حينها، والذي كان دائما ما يمازح جاه بأنه يرتدي إحدى الماركات لكنها ليست أصلية بل تقليد، مع العلم أن جاه يرتدي الماركة الأصلية، لكن صديقه يريده أن يرتدي الماركات الأميركية.

وتابع إميل إن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الشيخ جاه، مشيراً الى أنه لا يعيره أهمية، وقد زوّدنا بفيديو الذي يظهر الشيخ وهو يهاجم جاه مجدداً بأحدى حفلاته.