خاص "الفن"- هبة نور تكشف عن هوية حبيبها

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية ​هبة نور​ أن لها حبيبا واحدا لا تستطيع العيش من دونه، مشيرة إلى أنه أغلى إنسان على قلبها.

وقالت نور لموقع "الفن": "تيم ابن شقيقي هو حبيبي الوحيد، هو حياتي وروحي وعمري، هو حبي وعشقي وكنزي، أتمنى من الله أن يحفظه لنا وأن أراه شاباً في أعلى المراتب".

وفي السياق نفسه، استبعدت هبة خوضها علاقة حب أو ارتباط هذه الفترة، مؤكدة أن تركيزها واهتمامها ينصبان في عملها فقط لا غير.

وكانت الممثلة هبة نور قد غابت عن الأضواء لعدة سنوات قبل أن تعود هذا العام بمسلسل "​حرملك​" مع المخرج تامر إسحق.

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