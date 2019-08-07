خاص الفن- باتريك مبارك يتحدّى المنتجين بـ"بحر النفاق"

ميرنا وليد - بيروت - يتحضّر الممثل اللبناني ​باتريك مبارك​ لإنتاج مسلسل درامي بعنوان "بحر النفاق" مؤلف من 30 حلقة، والبدء بتصوير الحلقة التجريبية منه، وسيعرضها على محطة LBCI أو محطة MTV من أجل الحصول على الموافقة النهائية والمباشرة بتصوير العمل.

فكرة المسلسل لباتريك مبارك، إخراج داني دندن وباتريك مبارك، سيناريو وحوار نديم بدور، ولأول مرة يكون العمل مشتركا في الإخراج بين مخرجين، إذ سيسعى باتريك مبارك الى إدارة الممثل في الإخراج من أجل الحصول على نتيجة مميزة.

وتدور أحداث القصة حول علاقة عاطفية تجمع بين رجل وإمرأة ينتج عنها حمل خارج نطاق الزواج، وعندما تلد البطلة الطفل تضعه على باب مستشفى دير الصليب، والقصة مقتبسة من قصة حقيقية، وعندما يكبر الصبي يتذكر ما حصل معه في طفولته ليعود ويلتقي بوالدته التي أصبحت سيدة غنية.

وبعد إطلاعنا على تفاصيل القصة، هل يتواصل باتريك مع الممثلين نادين الراسي ووسام حنا وسهى قيقانو الذين دافعوا عنه بقوة في أزمته الأخيرة التي نتج عنها صدور بيان عن النقابات الفنية يمنع المنتجين من التعامل معه، ويشارك الممثلون المذكورون في عمله الجديد؟