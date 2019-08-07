خاص الفن- عبد الفتاح الجريني على خطى محمد رمضان وهذا جديده مع المدفعجية

ميرنا وليد - بيروت - يبدو ان النجاح الذي حققه فريق المدفعجية مع الفنان ​محمد رمضان​ شجع الفنان ​عبد الفتاح الجريني​ ليتعاون معهم في أغنيته الجديدة والتي اختار ان تكون اغنية شعبية بطريقة المهرجانات ويأتي حماسه هذا لرغبته في العودة بشكل غنائي مختلف يقدمه في الفترة المقبلة وذلك تمهيدا لأغنياته الصيفيه التي سيتم طرحها تباعا.

يشار إلى أن الجريني قدم مؤخرا كليب جديد بعنوان "إحنا أفريقيا"، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مصطفى العسال، ومن توزيع محمد مجدى، والأغنية طرحها خصيصا من أجل الاحتفال بانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر.