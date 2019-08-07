موجز "الفن: أصالة في نكتة بايخة.. ومحمد رمضان يرد على ريهام سعيد

ميرنا وليد - بيروت - أصالة في نكتة بايخة ومحمد رمضان يرد على ريهام سعيد موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية وديع الشيخ يرد على إتهامه بالتعدّي على دركي بعد معاتبتها له.. محمد رمضان يردّ على ريهام سعيد أصالة تطرح "نكتة بايخة" في هذا الموعد هل توفيت الممثلة السعودية ريم عبد الله في حادث مأساوي؟ سيف نبيل يرد على إتهامه بتسريب صورته للترويج لكليبه الجديد علاقة جديدة تجمع ليندسي لوهان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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