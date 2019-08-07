روعة ياسين ملكة جمال البادية السورية.. وهذا ما تعلمته من ياسر العظمةنانسي عجرم كالملاك في تونس...

ميرنا وليد - بيروت - ممثلة سورية من عائلة دمشقية عريقة، درست الفلسفة والعلم نفس في كلية الآداب بجامعة دمشق، وحصلت على لقب ملكة جمال البادية السورية عام 1999، ثم تحولت للعمل بالمجال الفني بعد ذلك لتشترك بمجموعة من المسلسلات السورية والعربية، وقد تميّزت في تجسيد الأدوار المختلفة ببراعة ما ساهم في نجاحها، وحب الجمهور لها.

إنها ​روعة ياسين​ التي ولدت في 12 تموز/يوليو عام 1976، وعُرفت بأدوارها الجريئة وحضورها اللافت، فحجزت لنفسها مكاناً بين جميلات الشاشة السورية، منذ إنطلاقتها الفنية بدأت تعد نفسها وتثقفها، حتى أثبتت أنها ممثلة قديرة، وليست فتاة جميلة وحسب، لأنها تعتقد أن الجمال ليس كل شيء في عالم الفن، وأن الممثلة لا بد أن تصقل موهبتها بالتعلم والثقافة حتى تنجح.

أعمالها

شاركت روعة ياسين في أكثر من مئة عمل، نذكر منها "أنت عمري" و"سيرة آل الجلالي" 2000 و"حمام القيشاني 4" و"حكايا ال​مرايا​" و"ذي قار" 2001 و"حديث المرايا" و"ورود في تربة مالحة" 2002 و"مخالب الياسمين" و"أيامنا الحلوة" 2003 و"عشنا وشفنا" و"رجال تحت الطربوش" و"أهل المدينة" 2004 و"حاجز الصمت" و"أحلى المرايا" و"رجاها" 2005 و"خالد بن الوليد" و"مرايا 2006" و"لا مزيد من الدموع"و"أسياد المال" 2006 و"أسير الانتقام" 2007 و"الخط الأحمر" و"باب المقام" 2008 و"الظل الأبيض" و"صراع المال" و"سفرة الحجارة" 2009 و"تخت شرقي" و"أسعد الوراق" و"​بقعة ضوء​ 7" و"لعنة الطين" 2010 و"رفة عين" و"إمام الفقهاء" و"خيبر" 2012 و"ياسمين عتيق" 2013 و"حمام شامي" 2014 و"الطواريد" و"​صدر الباز​" و"بلا غمد" 2016 و" ​قناديل العشاق​ " و"وردة شامية" و"الإمام" و"سنة أولى زواج" 2017 و"كوما" 2018 و"ناس من ورق" و"​حرملك​" 2019.

مع ​ياسر العظمة​

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تعد روعة ياسين من الأسماء البارزة والثابتة في سلسلة "مرايا"، فماذا تذكر مما تعلمته من الممثل السوري ياسر العظمة؟ تقول في أحد لقاءاتها: "أذكر أنه في أول عمل شاركت معه عام 2000 قال لي: يا روعة.. أحلى شي فيك عفويتك، لا أراك تجهّزين نفسك كثيراً قبل العمل، تؤدين بتلقائية، حافظي على عفويتك وتلقائيتك. ومن يومها، وأنا أضع هذه النصيحة نصب عيني، وأعمل بها. واكتشفت أنها أسرع الطرق المؤدية إلى عقول وقلوب المشاهدين. هناك من يقول إن الفنان إذا بدأ الاحتراف لا يعود قريباً من الناس. ولهذا، حتى في حواراتي الإعلامية ومع الناس أكون عفوية وصادقة.

وفي حوار آخر تحدثت عن هذا العمل، فقالت: "مرايا من الأعمال المحببة والمهمة في مسيرتي الفنية، وكان بمثابة جواز سفر للشهرة". وتابعت: "إيقاع الزمن تغير وعمالقة الفن السوري أمثال ياسر العظمة و​دريد لحام​ و​أيمن زيدان​ وغيرهم من النجوم لن يكرر الزمن أمثالهم، أعمالهم محبوكة وموجهة بشكل صحيح وذات تأثير عميق".

الزواج

لماذا لم تتزوجي إلى الآن؟ سؤال لموقع "الفن" خلال العام الماضي أجابت عليه روعة ياسين : "لأنني لم أجد الشخص الذي يناسب حياتي، فالزواج أمر مصيري في حياة الفنان وليس من السهل التعايش مع رجل لا أكون مقتنعة فيه مئة بالمئة إن على كان صعيد الشكل أو المضمون".

وهل لكِ تجربة سابقة أثّرت في حياتك؟ "نعم..كانت لي تجربة مع أحد الأشخاص منذ ثماني سنوات، ووصلنا إلى مرحلة الخطوبة لكن علاقتنا لم تُتوّج بالزواج بسبب الكذب. الكذب أكثر صفة أكرهها في الرجل، وعندما يكذب مرة فإنه مستعد للكذب ألف مرة.

معلومات قد لا تعرفونها عن روعة ياسين

ظهرت بعده أعمال بإسمها الحقيقي روعة مخللاتي.

شقيقتها هي الممثلة المعروفة ​علا بدر​.

تلفتها في الرجل الصدق والإخلاص، إضافة إلى الرجولة الحقيقية التي تدعمها وتساندها وتقف إلى جانبها في السراء والضراء.

أكلتاها المفضلتان الملوخية والشاكيرية مع الرز.

لم تقم بأي عملية تجميل حتى الآن.

العائلة تعني لها الكثير ولا تستطيع وصف ذلك بالكلمات.

ترى أن الفن والإعلام حلقتان متكاملتان، ولولا الإعلام لما أخذ الفنان حقه ولما وصلت أخباره إلى الناس، ومن ينكر فضل الإعلام فهو جاحد.