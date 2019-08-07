نانسي عجرم كالملاك في تونس بتوقيع جورج حبيقة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ بفستان أبيض طويل بتوقيع المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة في حفلها التي أحيته في تونس وتميّزت بالنعودية والرقة التي تعودنا عليهما فيها.

صحيح ان هذا الفستان او ستايله ليس غريبا عن نانسي فهي من محبي قصة الـ ruffles وقد ارتدته سابقا في عدة مناسبات لكن هذه المرة اضافت لمسة جرأة بقصة الصدر التي جعلتها تبدو خلابة كما أعجبنا الحزام الذي اضاف الجو العصري للوك وحدد نطاق الخصر بشكل لافت. الشعر والمكياج يليقان باللوك والمناسبة التي تحضرها.

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