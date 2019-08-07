باسم مغنية ممثل حقيقي وواقعي في "حصاد المواسم"

ميرنا وليد - بيروت - تزامناً مع فترة الصيف التي يشهدها حالياً لبنان، والتي تعد فترة إستراحة للشاشات اللبنانية من الأعمال الدرامية والبرامج بشكل عام، بإنتظار أوائل فصل الخريف للإنطلاق ببرمجة جديدة، عمدت هذه المحطات إلى إعادة عرض مجموعة من المسلسلات.

ولفتنا عرض محطة LB2 لمسلسل " ​حصاد المواسم​ " الذي عرض في العام 2006، هذا المسلسل الذي حقق في حينها نجاحاً كبيراً ببساطته وقصته المثيرة، وبقي إلى اليوم محط إهتمام ومتابعة.

والأهم الأداء المميز لأبطاله جميعاً، بينهم الممثل ​باسم مغنية​ الذي ومنذ بدايته وإلى اليوم يشعرنا بتمثيله الحقيقي، بعكس الكثيرين الذين يشعروننا بأنهم يسمّعون درساً لا أكثر.

فمن أكثر ما يجعل مغنية متفوقاً على غيره، هو جعلنا نتأثر بالشخصية التي يقدمها، وكأنها شخصية واقعية وليست من وحي الخيال.

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