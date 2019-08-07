قمر عارية ويليق بها.. تقبلوها كما النجمات العالميات

ميرنا وليد - بيروت - دائما ما نعبّر بشكل عام في الشرق الاوسط عن انبهارنا ببعض النجوم العالميين وبرغم كل الجرأة التي يتخطونها في الكثير من الاحيان الا اننا نهلل لهم ونتداول صورهم والامثلة تكثر بدءا، من كيم كارديشيان وصولا الى عدد كبير منهنّ، حتى حين يعترف نجم عالمي بأمور خاصة نفسية او عائلية أو ميول جنسية نشعر انه متصالح مع ذاته وجريء وحقيقي.

ولكن هذا كله لا نطبقه بالشرق الاوسط تحت حجة القوانين والتقاليد، هذا ما استوقفنا حين شاهدنا الهجوم الكبير على ​الفنانة قمر​ حين ظهرت بصور جريئة شبه عارية وغطت صدرها بيديها. ولسنا هنا بموقع الدفاع عن قمر، لكن علينا ان نعترف بأن هذا النوع من الصور تظهر به نجمات عالميات جميلات، وقمر واحدة من الفنانات الاكثر جمالا بلبنان، ويليق بها الاغراء وهي لا تصطنعه ولا تظهر بطريقة بعض الفنانات الرخيصات اللواتي فقط يهدفن الى لفت النظر.

تشعر أمام قمر بأن شخصيتها كما هي، حقيقية ولا تكترث للتعليقات السلبية، جريئة ومستقلة على طريقتها الخاصة، لا نصفق لها لان ما فعلته ليس بإنجاز، لكننا بالوقت نفسه نحترم حريتها بالظهور كما تريد. فلنعوّد أنفسنا على تقبل صورة لفنانة لبنانية جريئة كما نتقبل غيرها.

وفي العالم أجمع هنالك فنانات صاحبات أصوات رائعة يقدمن فنا راقيا، ولدينا منهن في لبنان، وايضا هنالك فنانات أخريات يتميزن بالاغراء والجرأة، فالفرق بين الابتذال والجرأة بسيط، وقمر غير مبتذلة، ومن ينتظر منها أغنية كلثومية فننصحه بألا يفعل ذلك.