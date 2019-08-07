زوج أنغام يؤكد أن علاقته بالفنانة أصالة وزوجها طارق العريان انتهت

كشف الموزع أحمد إبراهيم عن أن علاقته بالفنانة السورية أصالة وزوجها المخرج طارق العريان انتهت بعد زوجه من المطربة أنغام.

وأضاف إبراهيم، خلال لقائه في برنامج "عرب وود" أن العلاقة توقفت، مضيفا: "مش بأيدي ولا اختياري".

وتابع: "أنا مؤخرًا نزلي أغنية مع أصالة، وهي أغنية أنا بحبها جدًا".

وعن علاقته بأولاده من زوجته الأولى ياسمين عيسى، قال: "أهم نعمة من ربنا وهما عارفين ولما هيكبروا هيعرفوا أكتر، أنا استحلمت إيه عشان نعدي لفين".

وعن زوجته أنغام، أشار إلى أنها مطربة الوطن العربي، مضيفًا: "مهما حاولوا يشوهها أو يحولوا ويحتزلوا علاقتنا ببعض ببعض العبارات مش هينجحوا".

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وأضاف: "أنغام فنانة كبيرة جدًا وعظيمة جدًا ومعندناش غير أنغام واحدة، وبقولك أنا هفضل في ضهرك".

يذكر أن زوجة إبراهيم الأولى هي ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، وعقب الإعلان عن زواج أنغام وإبراهيم، قطعت الفنانة أصالة علاقتها بهما، ودائما ما تُهاجمهم في الإعلام وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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