عائشة بن أحمد تؤكد أن "الفلوس" تجربة مختلفة وتنتظر طرحه في دور العرض قريبًا

تنتظر الفنانة عائشة بن أحمد طرح فيلمها "الفلوس" في دور العرض السينمائي، معربة عن سعادتها بمشاركة الفنان تامر حسني بطولة العمل.

وقالت عائشة "الفيلم تجربة مختلفة سعيدة بخوضها"، وكانت عائشة نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" صورة تجمعها بالفنان تامر حسني من كواليس تصوير الفيلم، كما نشرت البرومو الدعائي للفيلم وعلقت عليه "قريباً".

الفيلم من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، ومن تأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج سعيد الماروق.

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