شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "نوبا نور" تعيد تقديم أغانى التراث النوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحى فرقة "نوبا نور" حفلا موسيقيا غدا الخميس 8 أغسطس فى مركز المصطبة للموسيقى الشعبية بحى السيدة زينب، و يبدأ الحفل الساعة 9 مساء . تقدم فرقة نوبانور مزيج من الموسيقى والرقص والأغانى التراثية النوبية، وتؤكد الفرقة على أن الفنان النوبى لا ينسى لغتيه الفريدتين " الفاديكى" و " الكنزى" ولا عاداته الموروثة أبا عن جا، وانضمت الفرقة لمركز المصطبة آواخر سنة 2010، وقدمت عروضا محلية كثيرة فى مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى جولة عالمية فى إنجلترا، ومشاركتها في مهرجان WOMAD بإنجلترا عام 2012. Advertisements

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