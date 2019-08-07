شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الوديدى تعيد إطلاق "حضرة القمر" بعد سنة من ظهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قرابة العام منذ إطلاقها ألبومها الأخير "منام"، قررت المطربة دينا الوديدي إعادة إطلاق إحدى أغنياته بشكل فيديو كليب مصور، تعود به إلى الساحة الجماهيرية المصرية بعد غياب طويل عن الإطلالات الغنائية.

"حضرة القمر"، هي الأغنية التى اختارتها الوديدي من ألبوم منام لتنفخ فيها روح التجسيد المصور عبر إعادة إحيائها على طريقة الكليب، وتنوى مفاجأة محبيها بها عند ظهورها رسميًا مساء الجمعة المقبل، وظهرت دينا خلال الألبوم بشكل موسيقى مغاير تمامًا عن "التيمة" المعتادة عنها وعن الشكل الغنائي الذى خطفت قلوب المصريين بألبومها الأول "تدور وترجع"، لتحدث بعض "الحيرة" لدى مستمعيها نظرًا لغرابة "الاستايل" الموسيقى الذى مزجت فيه بين غناها وبين أصوات "القطار" المتحرك فى تجربة غير مألوفة بالمرة لدى الجمهور العربى عامة.