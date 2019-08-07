شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يطلق أحدث ألبوماته الفنية "معرفة قديمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم هيثم شاكر أحدث ألبوماته الفنية بعنوان "معرفة قديمة"، وذلك بعد فترة تحضير استمرت خمس سنوات متواصلة تعاون خلالها مع كبار صناع الموسيقى في مصر، وقد تم إطلاق الألبوم على العديد من المنصات ويوتيوب.

وكان النجم قد مّهد لإطلاق ألبوم معرفة قديمة بـ 2 برومو لأغنيتي ياما ياما وماتوصنيش، كما أطلق مؤخرًا كليب أغنية ماتوصنيش التي شهدت تعاونه مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتس وتم تصوير الكليب في اليونان، ومن المقرر أن يخرج لنا هيثم بـ 3 كليبات مختلفة تمامًا من حيث الفكرة والتنفيذ والتقنية التصويرية.

ويضم الألبوم 14 أغنية وهم ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفايش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، تيجي منك.

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ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم شاكر، المؤلفين أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وبهاء الدين محمد، ونادر عبد الله، ومحمد رفاعي، ومحمد القاياني، ورمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 14 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، رامي جمال، تامر علي وأحمد صلاح حسني.