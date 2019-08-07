وفاة المخرجة المصرية علوية زكي عن عمر يناهز 93 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحلت عن عالمنا، الأربعاء، المخرجة المصرية علوية زكي، عن عمر يناهز ٩٣ عاما، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.
ولدت علوية زكي في ٢ مايو ١٩٢٦، وتنتمي إلى جيل الرواد في التلفزيون المصري، وبدأت مشوارها المهني بإخراج سهرة تلفزيونية تحمل عنوان "صرخة مكتومة" بطولة زيزي البدراوي وصلاح قابيل.
توالت أعمالها الرائعة ومنها: "القانون لا يعرف عائشة"، مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، ومسلسل "الغرباء لا يشربون القهوة".
وستقيم أسرتها العزاء، الجمعة المقبلة، بمسجد عمر مكرم وسط القاهرة.
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