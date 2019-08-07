هاني العمري يحتفل بعيد الجيش اللبناني

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Aug 07, 2019
بحضور عدد كبير من ضباط، رتباء وأفراد من المؤسسة العسكرية إضافة إلى فعاليات المنطقة، أحيا الفنان هاني العمري يوم الجمعة في 2 آب حفلاً في البقاع بمناسبة عيد الجيش.
وعلى وقع النشيد الوطني اللبناني صعد العمري على المسرح ليوجّه بعدها كلمة للعسكريين في هذه المناسبة ويهنئ الجيش في عيده متمنيّاً أن يعم السلام الأمن والإستقرار في ربوع الوطن.
وبدأ هاني وصلته الغنائية مع أجمل الأغاني الوطنيّة الخاصّة في هذه المناسبة التي شهدت تفاعلاً كبيراً بين العسكريين، كما قدّم عدداً من أجمل أغانيه وصولاً إلى أغنيته الأخيرة “مسكون” التي لاقت أصداءً إيجابية بين الحضور.
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