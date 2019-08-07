هاني العمري يحتفل بعيد الجيش اللبناني

بحضور عدد كبير من ضباط، رتباء وأفراد من المؤسسة العسكرية إضافة إلى فعاليات المنطقة، أحيا الفنان هاني العمري يوم الجمعة في 2 آب حفلاً في البقاع بمناسبة عيد الجيش.

Advertisements

وعلى وقع النشيد الوطني اللبناني صعد العمري على المسرح ليوجّه بعدها كلمة للعسكريين في هذه المناسبة ويهنئ الجيش في عيده متمنيّاً أن يعم السلام الأمن والإستقرار في ربوع الوطن.

وبدأ هاني وصلته الغنائية مع أجمل الأغاني الوطنيّة الخاصّة في هذه المناسبة التي شهدت تفاعلاً كبيراً بين العسكريين، كما قدّم عدداً من أجمل أغانيه وصولاً إلى أغنيته الأخيرة “مسكون” التي لاقت أصداءً إيجابية بين الحضور.