فن ومشاهير

يوري مرقدي يتألق امام الآلاف في المغرب

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wp_bisara7a 0 تبليغ

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Aug 07, 2019

احيا الفنان يوري مرقدي حفلاً فنياً ضمن مهرجانات جوهرة الدولية في المغرب.

وعلى الرغم من غيابه وعدم ظهوره في وسائل التواصل الإجتماعي بكثرة استطاع يوري أن يحشد 180 الف مشاهد آتوا من كافة أرجاء المغرب ليشاهدوا ويغنّوا مع الفنان الذي أثر قلبوبهم منذ بدايته مع “عربيٌ أنا”.

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وأثبت يوري مرقدي أنه الرقم الصعب وكان ولا يزال فناناً لا يُشبه أحداً في مجال الفن.

أدّى يوري مرقدي أغانيه الخاصة وبعض من أغان السيدة فيروز ورقص الدبكة وأشعل الجمهور عندما رقص على أنغام أغنية مغربيّة.

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