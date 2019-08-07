تعاون فني مرتقب بين لطيفة مع المغربية المعتزلة للفن عزيزة جلال

كشفت الفنانة التونسية لطيفة، خلال إحياء حفلا فنيا على هامش فعاليات الدورة 57 لمهرجان طبرقة الدولي بتونس، عن تعاون فني مرتقب سيجمعها مع الفنانة المغربية عزيزة جلال، التي اعتزلت الفن منذ أكثر من 35 عاما، مشيدة بظهورها الأخير الراقي عبر شاشة "إم بي سي" في حوار خاص سردت فيه أهم محطات مسارها الفني.

كانت النجمة التونسية لطيفة، من بين المقربين لعزيزة جلال، وكانت تلح عليها باستمرار من أجل العودة إلى الساحة الفنية، واعتبرت أن صاحبة رائعة "مستنياك" واحدة من بين أروع من أنجبت المغرب على المستوى الفني.

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يأتي هذا، في الوقت الذي توقع جمهور عزيزة جلال التي اعتزلت الفن في قمة تألقها الفني عام 1985، عودتها بأعمال فنية جديدة، في حين استبعد البعض الآخر الأمر، وطالبتها فئة أخرى بعدم اتخاذ هذا القرار وطالبوها بتفادي الظهور في البرامج الفنية، وعدم العودة إلى الساحة الفنية بأنشطة لا تناسب مقامها.

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