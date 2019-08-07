شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لهيثم نبيل مع الموزع الموسيقى عادل حقى.. اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف المطرب هيثم نبيل خلال هذه الفترة على تسجيل أغاني ألبومه الجديد مع الموزع الموسيقى عادل حقى داخل أحد الاستوديوهات بالقاهرة، وقال هيثم لـ"الخليج 365" إنه يسعى دائما لتقديم كل ما هو جديد حتى يسعد الجمهور بأعماله الفنية الجديدة.

وأضاف هيثم أن عددا من أغانى الألبوم من كلماته ويقوم بنفسه بتلحين كل الأغانى والذى يراهن عليه بقوة ويقدم فيه أغانى متنوعة وبشكل جديد على المزيكا.

وأوضح أن يتعاون مع مجموعة مميزة من الشعراء الشباب الجدد فى الألبوم ومن أبرزهم الشاعر أسامة محرز، وسارة سعيد، ويتضمن الألبوم من 8 أغينات فقط.

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يذكر أن آخر ألبومات هيثم نبيل ألبوم "مرحلة جديدة"، ضم 15 أغنية تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء منهم جلال إسماعيل وأيمن عز ومحمود وحيد وأسامة محرز، كما كتب هيثم لنفسه بعض الأغانى، ولحن كل أغنيات الألبوم، عدا أغنية واحدة من ألحان أحمد عز.