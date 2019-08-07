شكرا لقرائتكم خبر عن "ياني" يتألق فى حفل عالمى فى ماونتن فيو رأس الحكمة بالساحل الشمالي (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت "ماونتن فيو" العقارية الموسيقار العالمى ياني "Yanni" لإحياء حفلها الضخم والذى أقامه كومباوند رأس الحكمة بالساحل الشمالى مساء الجمعة الماضى.

ووصف الموسيقار العالمى "Yanni" زيارته، بأنها زيارة لوطنه التانى مصر، خاصة بعد أن أحيا حفلا بسفح الهرم في عام 2015 وعبر عن سعادته بالحفاوة التي لقاها من الشعب المصري، وصرح "Yanni" بأنه اختار ماونتن فيو رأس الحكمة بالتحديد كجزء من جولته العالمية دعما لأنها وجهة سياحية عالمية.

افتتح الحفل عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة ماونتن فيو ورحب بالحضور، كما حضر الحفل عدد من الوزراء، هم خالد عنان وزير الآثار، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وعدد من المشاهير منهم أحمد فهمي، وبشرى، وأحمد حاتم، والملحن هشام خرما، والمذيعة جيهان عبد الله.

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وقال عمرو سليمان أن هذا الحفل يأتي من إيمان "ماونتن فيو" بتنشيط قطاع السياحة المصرية، وتدعيم فكرة تصدير العقار بحفل يليق بالزائرين الأجانب، وإبراز قدرة مصر علي استضافة وتحضير العديد من الفعاليات العالمية، كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في الشرق الأوسط و العالم بما تمتلكه من امكانيات سياحية يفتقرها العديد من دول العالم.

استمتع الحضور بالمقطوعات الفنية الراقية علي شواطئ "ماونتن فيو" بالساحل الشمالي شهد الحفل اقبالا كبيرا من الشباب، وخرج الحفل بصورة حضارية للعالم، وساهم في جذب الانظار إلى مصر، مركزا على إمكانيتها لإحتضان جميع الفئات من السياح بتحضرات رائعة لحفل كبير مثل هذا ولأول مره يكون لحفل مقاعد لكل الحاضرين والذى وصل عددهم إلى 5000 شخص، وليس فقط الشخصيات العامة والمشاهير، كما اشاد الموسيقار العالمى قبل الحفل، في فيديو انتشر علي اليوتيوب، ومواقع التواصل الإجتماعي، بالتحضيرات ذو الطابع العالمي للحفل.