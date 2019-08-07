شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى الشربينى تعود من جديد ببرومو تشويقى لـ"هى وبس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت الإعلامية رضوى الشربينى، لحلقات الموسم الجديد من برنامج "هى وبس" الذى تقدمه على قناة cbc سفرة، وشاركت رضوى، جمهورها عبر حسابها على "إنستجرام" ببرومو حلقات الموسم الجديد من برنامج "هى وبس" وأوضحت رضوى أنها ستظهر على الهواء مباشرة فى أول حلقة من الموسم الجديد بالبرنامج يوم 22 أغسطس الجارى، فى تمام الساعة السادسة مساءً.

يُذكر أن برنامج "هى وبس" قدّمته الإعلامية رضوى الشربينى عبر قناة cbc سفرة لمدة 3 مواسم متتالية، وحققت من خلاله انتشارًا كبيرًا، لا سيما بعد تصدرها تريندات مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تصريحاتها فى بعض الحلقات.