شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كارا دولافينى تسيطر على التريللر الرسمى لمسلسل Carnival Row والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق القائمون على مسلسل " Carnival Row " بموسمه الأول التريلر الرسمي للعمل، والذي وصلت مدته إلى دقيقتين و 14 ثانية ، قد سيطرت النجمة كارا دولافيني علي التريلر، والذي أبرز مدى قدرتها على إظهار موهبتها كممثلة بعيدا عن عالم عروض الازياء التي اشتهرت من خلاله.

مسلسل " Carnival Row " يجمع بين الاثارة و الفانتازيا وتدور أحداثه بين المخلوقات الاسطورية، و يشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم العالميين، و من أبرزهم أورلاندو بلوم و كارا دولافيني واندرو جواروجارد هاريس و سكوت ريد و آنا راست، و غيرهم.





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