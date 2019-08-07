- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كارا دولافينى تسيطر على التريللر الرسمى لمسلسل Carnival Row والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق القائمون على مسلسل " Carnival Row " بموسمه الأول التريلر الرسمي للعمل، والذي وصلت مدته إلى دقيقتين و 14 ثانية ، قد سيطرت النجمة كارا دولافيني علي التريلر، والذي أبرز مدى قدرتها على إظهار موهبتها كممثلة بعيدا عن عالم عروض الازياء التي اشتهرت من خلاله.
مسلسل " Carnival Row " يجمع بين الاثارة و الفانتازيا وتدور أحداثه بين المخلوقات الاسطورية، و يشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم العالميين، و من أبرزهم أورلاندو بلوم و كارا دولافيني واندرو جواروجارد هاريس و سكوت ريد و آنا راست، و غيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور.. كارا دولافينى تسيطر على التريللر الرسمى لمسلسل Carnival Row لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.