شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد برومو فيلم الحرب المنتظر 1917 لـ بنديكت كومبرباتش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد فيلم (1917) الذى يقوم ببطولته بنديكت كومبرباتش ويخرجه سام مينديز من أبرز الأفلام المنتظرة خلال العام الجاري، منذ أن تم التحضير له منذ فترة وتم الإعلان عن النجوم المشاركين فيه مما جعله من أهم أفلام المنتظرة خلال هذا العام لما يتضمنه من تشويق وإثارة تتميز بها أفلام الحروب، مثلما ظهر خلال البرومو الخاص به التي طرحته الشركة المنتجة له على موقع يوتيوب.
فيلم (1917) تدور قصته حول جنديان بريطانيان يذهبا في مهمة مستحيلة، حيث يتعين عليهما دخول أرض العدو اثناء الحرب العالمية الأولي، من إجل إيصال رسالة لمنع قواتهم المحاصرة بالداخل من السير تجاه فخ مميت.
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