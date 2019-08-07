أحمد فهمي ينشر صورة مؤلمة لأحد ضحايا معهد الأورام: "في ناس تانية محتاجة مساعدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه على "إنستجرام" صورة "مؤلمة" لأحد مصابي حادث معهد الأورام الإرهابي، ومعتذرا عنها.

وكتب: "آسف مبدئيا عالصورة، بس أنا النهارده كنت في قصر العيني بزور بعض ضحايا الانفجار، بشكر كل الناس اللي اتبرعت لمعهد الأورام، لكن في حاجة كمان حابب أوضحها في ناس تانية كمان محتاجة مساعدة من ضحايا الانفجار غير مصابي السرطان زي الحالة اللى فى الصورة، الولد ده محتاج دكتور مخ وأعصاب ومحتاج دكتور عيون؛ لأنه فقد عين بس ممكن تتلحق غير الحروق اللي أصيب بيها، وللأسف مفيش إمكانيات".

وأضاف: "لازم ناخد بالنا إن فى ناس تانية كمان اتأذت ومحتاجة، لو كل واحد فينا اتبنى حالة من ضحايا الانفجار سواء من المصابين بسرطان أو زى الطفل دا أو حتى كل مجموعة اتبنت حالة هنساعد ناس بجد محتاجة، الموضوع كبير يا جماعة ولازم نتحرك وكل واحد باللى يقدر عليه.. شكرا".

وكان حادث إرهابي قد وقع أمام معهد الأورام بعد انفجار سيارة ملاكي محملة بالمتفجرات، كانت تسير في عكس الاتجاه، أمام المعهد، وأدى الحادث إلى 20 حالة وفاة و47 مصابا.