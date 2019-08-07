صورة| منذر رياحنة يوجه رسالة لشقيقه: "الأب الحنون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان الأردني منذر رياحنة صورة تجمعه بشقيقه الأكبر "محمد"، عبر حسابه على "تويتر"، موجها له رسالة حب وتقدير.

وكتب رياحنة: "أخوك من يسعى معك ومَن يَضر نفسه لينفعك، ومَن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك، حبيبي وصديقي، الأب الحنون وأخوي الكبير اللي بعشقه، محمد الله يحميك ويسعدك يا رب".

يذكر أن رياحنة يصور حاليا مشاهده في الفيلم الروسي المصري "ماتريوشكا"، وهو من إخراج خالد مهران، وتأليف الكاتبة الروسية إلينا سربرياكوفا وعماد السباعي.

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