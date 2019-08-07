صور وفيديو| أبناء عمرو دياب وزوجته يقضون إجازتهم في إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت زينة عاشور، زوجة الفنان عمرو دياب، مقاطع فيديو وصورا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وظهرت زينة في الصور رفقة صديقاتها، وأبنائها عبدالله، وكنزي، وجانا أمام البحر في جزيرة "إس فيدرا" في إسبانيا.
يُذكر أن زينة عاشور تقضي الإجازة الصيفية في إبيزا الإسبانية برفقة ابنها عبدالله وابنتها كنزي وجانا.
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